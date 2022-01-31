Истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал в понедельник с радаров в ходе полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK.

Самолет вылетел с базы Комацу. После этого связь с ним пропала.

В связи с возможным падением истребителя в воду береговая охрана в порту Канадзава готовится отправить катера к месту предполагаемого крушения.

На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.