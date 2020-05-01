Японский император отмечает годовщину вступления на трон

Император Японии Нарухито отметил ровно год с момента вступления в свои полномочия. Об этом в пятницу сообщает Японское общественное телевидение.

По случаю годовщины монарх направился в недоступную для публики часть императорского дворца, где он примет участие в религиозной церемонии.

Отмечается, что из-за распространения нового коронавируса в Японии не запланированы общественные мероприятия в связи с годовщиной.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая прошлого года после того, как его отец добровольно ушел на покой по причине преклонного возраста. 22 октября в Токио состоялась церемония представления нового императора стране и миру, на нее были приглашены многочисленные зарубежные гости. (ТАСС)

| 2020-05-01T16:22:21+00:00 1 мая 2020, 18:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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