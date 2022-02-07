Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест. Усиление военного присутствия России на северных территориях (как в Японии называют южные острова Курильской гряды — ред.) неприемлемо и противоречит позиции правительства (по территориям — ред.)», — подчеркнул он.

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможной опасности морской навигации в обозначенном районе.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.