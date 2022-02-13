Российская партия «Яблоко» объявила сбор подписей против войны России с Украиной. Текст петиции опубликован на сайте партии. Адресатом станет «российское руководство», говорится в сообщении.

Подписи под обращение поставили председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии Николай Рыбаков, члены федерального политкомитета, в том числе Борис Вишневский, Лев Шлосберг, Эмилия Слабунова и сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв.

«Война с Украиной, которую готовит Путин, принесёт горе людям, разрушит семьи, погубит тысячи жизней. В этой войне невозможно победить. Любой её исход будет катастрофой для России, — говорится в обращении. — Каждый из нас, каждый из вас несет всю полноту ответственности за то, чтобы это не произошло!»

Сбор подписей под обращением к руководству запланирован не только в интернете, но и в партийных офисах. В регионах, где это разрешено во время пандемии, «Яблоко» планирует проводить протестные акции.

В конце января ещё одну петицию против войны опубликовал российский Конгресс интеллигенции. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» подписали больше пяти тысяч человек. (svoboda.org)