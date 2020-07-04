«Я бы на месте Азербайджана тоже не чувствовал себя в безопасности от российского реваншизма» — Алекс Григориевс

Геополитическая ситуация в Восточной Европе накаляется. Решение США вывести из Германии 9-тысячный контингент войск и разместить его в Польше говорит о том, что Вашингтон серьезно намерен создать новый геополитический центр в лице Польши в качестве лидера Восточной Европы.

О том, к каким последствиям может привести усиление Польши, а также какова будет реакция Москвы, рассказал в интервью # латвийский аналитик, исследователь Алекс Григориевс.

— Как известно, сейчас США делают военно-политическую ставку на Польшу, превращая ее фактически в лидера всей Восточной Европы. Как вы оцениваете данные шаги Вашингтона?

— Польша является лидером Восточной Европы естественным образом, независимо от США. Это самая большая из стран Восточной Европы в составе Евросоюза и НАТО. Самая большая как по территории, так и по населению. У Польши крупная и успешная рыночная экономика; внушительная по числу военнослужащих, хорошо обученная и оснащенная армия, а главное — у нее есть четкое осознание миссии: быть лидером и противостоять реваншизму России. Интересы Польши и США в этом совпадают. А я оцениваю сближение США и стран Восточной Европы как естественный и необходимый процесс. Cо всем mutatis mutandis (с учетом соответствующих различий — авт.), США остаются лидером западного мира.

— Данная политика уже неоднозначно воспринимается в Берлине и в Москве. И все же, какую миссию должна будет играть Польша? Сдерживать Россию или оказывать давление на Германию и ЕС в целом?

— Вы слишком дипломатично выражаетесь, по крайней мере по отношению к Москве. Любое противодействие экспансионистским планам Кремля, которые он и не скрывает, как мы видим по статье Путина, недавно опубликованной в США, вызывает злобную реакцию Москвы. Там дошли до того, что обвиняют Польшу в развязывании Второй мировой войны, на самом деле развязанной Гитлером и Сталиным на основании договоренностей, получивших название Пакта Молотова-Рибентропа.

Что же касается Германии, то политическая и бизнес-элита этой страны настолько пронизана сетью агентов Москвы, что ей трудно проявлять лидерство в борьбе против планов Путина. Бывший канцлер Германии от социал-демократов не стесняется получать зарплату в Москве за лоббирование ее интересов. Как ни удивительно, он не стал нерукопожатным в Берлине, а Ангела Меркель ограничилась фразой, что то, что он делает, не «ОК». Так что Польша является естественным лидером, в том числе и в Евросоюзе, и хорошо, что она может рассчитывать на поддержку США. Очень жаль, что еще один независимый от Москвы союзник покидает Европейский Союз. Я говорю о Великобритании. Но тем более возрастает роль НАТО для Европы, несмотря на то, что нынешнее американское руководство и предпочитает двусторонние союзнические связи.

— В этой связи на фоне ухудшения отношений Беларуси и России, можно ли ожидать, что позиции Польши и США будут укрепляться в этой стране?

— Отношения Беларуси и России ухудшаются потому, что Беларусь следующая страна после Украины, которая подвергается шантажу со стороны России. В Москве считают, что белорусы и русские это одна нация, и должны быть в одном государстве – в России. Руководство Беларуси считает иначе и ищет поддержки своей независимости везде, где может найти. В том числе и в Польше, и в Евросоюзе, и в США. Экспансионизм и реваншизм России виден повсюду: на Кавказе, где так называемые республики Южной Осетии и Абхазии являются республиками только на бумаге, а на самом деле это территории, оккупированные Россией, в Молдове, где российская армия оккупирует восточную часть страны, так называемое Приднестровье, в Украине, где Россия оккупирует Крым и части Донецкой и Луганской областей. Я бы на месте Азербайджана тоже не чувствовал себя в безопасности от российского реваншизма. Да и что такое Карабахский конфликт, который Россия держит как червяка на крючке, на котором болтаются Армения и Азербайджан? Для России это средство не выпускать обе страны из зоны своего влияния, лицемерно притворяясь посредником и миротворцем.

Вы меня об этом не спросили, но я скажу, раз уж речь идет о Восточной Европе. Самая важная страна Восточной Европы это Украина. Россия хочет присоединить ее к себе, потому что там понимают — без Украины, ее людских, природных и экономических ресурсов все претензии России на роль мировой державы смешны и никчемны. Об этом писал Збигнев Бжезинский еще в 1994 году, но это не стало менее верным и актуальным и сегодня. Помочь Украине сохранить свою независимость и стать процветающей страной, какой она и должна быть, — в интересах прежде всего стран, которые ранее управлялись советско-российской империей, включая и Польшу, и балтийские страны, и Азербайджан. Но в Польше это понимают лучше всех.