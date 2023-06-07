7 июня в Азербайджане наблюдались нестабильные погодные условия.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Нахчыване, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Шеки, Гусаре, Мингячевире, Грызе, Шахдаге наблюдались грозы и ливневые дожди.

В реке Кюрмюкчай на территории Гахского района наблюдаются паводки. В Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра усилилась до 16 м/с. По данным станции «Нефтяные камни», высота волн достигла 3,2 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24-29, в Нахчыване — 27-29, в горных районах — 12-14, в низменных районах — 20-25, в высокогорных территориях — до 6 градусов тепла.