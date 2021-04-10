Выборы по-армянски: коней на переправе не меняют

Пути действующего премьер–министра и довольно одиозного второго президента Армении вновь пересеклись.

На этот раз с небольшим перерывом они встретились в Москве – да, на текущей неделе сперва экс-президент Роберт Кочарян поехал в Москву, провел там онлайн-встречу с президентом России Владимиром Путиным, а потом участвовал на передаче известного журналиста Владимира Познера и перед камерами красовался, словно голубь мира Пикассо.

Что касается Пашиняна, на этот раз ему удалось получить высокую аудиенцию, т.к. президент Путин сам лично принял его.

Заметим, что, комментируя последние события, ведущие российские СМИ продолжают писать о двойной игре Кремля, хотя все довольно просто.

Москва всего лишь стремится загнать текущие политические процессы в Армении в собственные пределы и схемы, поэтому играет политическую партию не только с действующим премьер-министром, но с представителями радикальной оппозиции.

В этом деле даже довольно низкий рейтинг представителей оппозиции не помеха для стратегов Кремля, им важно, чтобы все обошлось без политических сюрпризов, не появлялись новые политические векторы, не было каких-либо третьих сил, которые могли бы нарушить тридцатилетние карабахские правила игры.

Радикальная оппозиция состоит из промосковских сил. Что касается Пашиняна, тот также понимает, что его из этого положения могут вывести не какие-то Соросы, а только нынешние правители России. Поражение в карабахском военно-политическом театре уже стало для Пашиняна холодным душем – по крайней мере, нам очень хочется верить в это.

То, что даже Роберт Кочарян не стремится выглядеть «псом войны», уже много значит, т.е. обоим политическим лагерям Армении из Москвы поступил один и тот же сигнал: или будете выполнять требования ноябрьских и январских соглашений, или в Кремле начнут серьезно подумывать, кем же заменить вас, а желающих, как знаете, предостаточно.

Понятно, что наш нетерпеливый читатель жаждет узнать кое-какие прогнозы, хотя сделать их не такое уж простое дело. Сейчас в Армении нет политического вакуума, рейтинг Пашиняна в десятки раз превосходит соответствующие рейтинги представителей оппозиции, особенно ее радикального крыла. Но чем только черт не шутит?

Когда экс-президент Серж Саргсян пытался продлить свою власть, в первые поры казалось, что на этом пути он не встретит никакого сопротивления. Но не прошло даже недели, как улицы и площади Армении заполнились протестующими людьми.

И теперь нам кажется, что в нынешней Армении стоит говорить о продолжении революции, нежели о контрреволюции. Дело в том, что карабахский криминальный политический клан всех достал – люди устали от разгула военизированных карабахских «политических» элит. У центральной армянской элиты имеются свои интересы, ей не очень-то приятно то, что провинциальные силы полностью приватизировали не только экономические, даже политические ресурсы страны.

Что касается «третьей силы», явных признаков ее мы пока не наблюдаем. На днях суды оправдали экс-президента Роберта Кочаряна. Поэтому уже известно, откуда будет дуть ветер. Но есть такая поговорка, что в одну и ту же реку дважды не входят. Это касается и Кочарянов, Саргсянов, Манукянов. В политической практике нечто подобное мы не помним. Мало того, даже кадры из акций протеста этих сил показывают, что тут речь идет о жалкой кучке людей.

Скорее всего, в Армении после выборов придется создать коалиционное правительство и существенным компонентом его станет политический лагерь, руководимый Пашиняном. Надо сказать, что и кремлевская чаша весов больше склоняется в сторону последнего, потому что в Кремле понимают, что лучше работать с действующим премьер-министром, т.е. Пашиняном, потому что есть еще одна довольно известная поговорка: коней на переправе не меняют…