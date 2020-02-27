ВВС Великобритании подняли истребители из-за российского Ту-95 у Норвегии

ВВС Великобритании подняли в небо как минимум один самолет Voyager и два истребителя Typhoon после того, российский бомбардировщик Ту-95 заметили к западу от Норвегии. Об этом сообщает портал AirLive.net.

Как стало известно, также два истребителя отправила в воздух Норвегия, а один истребитель F-16 запустили в небо Нидерланды.

Отмечается, что воздушные судна Британии пролетели возле Шетландских островов после того, как у побережья Норвегии был обнаружен российский бомбардировщик Ту-95, который следовал на Запад. (gazeta.ru)

| 2020-02-26T23:50:43+00:00 27 февраля 2020, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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