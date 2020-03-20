Введение запрета на выход из дома в Германии будет зависеть от граждан

Решение о введении общенационального запрета на выход на улицу будет в существенной степени зависеть от того, как поведут себя жители страны в предстоящие выходные, заявил в пятницу, 20 марта глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун. «Суббота станет решающим днем, и мы особенно внимательно будем наблюдать за происходящим в этот день», — заявил Браун в интервью еженедельнику Der Spiegel.

«Суббота — это день, когда люди традиционно встречаются друг с другом, — отметил Браун. — К сожалению, в данный момент встречи за пределами семьи невозможны». По его словам, контакты в более широком кругу необходимо предотвратить, и если жители страны не проявят сознательность, правительству придется принять необходимые меры. «Хотя, — добавил Браун, — нам хотелось бы этого избежать». Опыт соседних стран, где уже введен запрет на выход из дома, показал, что «это в колоссальной степени усилило бы нагрузку» на людей, подчеркнул глава ведомства федерального канцлера, поскольку «далеко не у каждого есть собственный сад или земельный участок». (DW)