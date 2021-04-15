Вторая мечеть в Батуми и политическая трусость власти

Апелляционный суд Кутаиси оставил в силе решение Батумского городского суда, который расценил как дискриминационный и незаконный отказ местной мэрии в строительстве новой мечети в Батуми. Об этом сообщает Новости-Грузия.

«Фонд строительства новой мечети в Батуми» подал иск против мэрии Батуми еще в 2017 году. Мусульманская община обжаловала отказ мэрии Батуми в строительстве мечети. Истец также обратился с жалобой на дискриминацию со стороны местных властей по религиозному признаку.

«Ограничение права на строительство мечети на купленном общиной на собственные средства земельном участке может представлять собой дискриминацию по религиозному признаку», — говорилось в представленном судебном иске.

30 сентября 2019 года Батумский городской суд удовлетворил иск «Фонда строительства новой мечети в Батуми» и признал дискриминацию по религиозному признаку. Отказ мэрии Батуми в удовлетворении первого этапа разрешения на строительство был аннулирован.

Интересы «Фонда строительства новой мечети в Батуми» защищают в суде Центр социальной справедливости (ранее EMC) и Институт толерантности и разнообразия (TDI).

Ситуация со строительством новой мечети в Батуми попала в отчеты многих международных организаций как индикатор религиозной свободы в Грузии. В одном из отчетов Госдепартамента США, где делается оценка состояния религиозных свобод в мире, отмечалось, что в Грузии «религиозные меньшинства все еще остаются жертвами политики дискриминационной реституции». В качестве примера была приведена ситуация с выдачей разрешения на строительство мечети в Батуми.

В настоящее время в городе Батуми действует единственный мусульманский храм — мечеть Орта Джаме, построенная в 1886 году. Местные мусульмане заявляют, что одной мечети в городе недостаточно и части верующих приходится молиться на улице.

Чтобы построить вторую мечеть, мусульманская община приобрела в Батуми участок земли в центре города площадью порядка 3 тысяч квадратных метров. В мае 2017 года мэрия Батуми отказалась выдавать разрешение на строительство. Причина отказа — плотная застройка рядом с приобретенным участком. После этого мусульманская община обжаловала это решение мэрии в суде.

Согласно последней переписи населения 2014 года, в Грузии проживает более 398 тысяч мусульман, то есть ислам исповедует около 9% населения страны. Около трети от этого количества проживает в Аджарии. В стране функционирует более 250 мечетей – в основном это небольшие строения в деревнях. Основные мусульманские общины составляют азербайджанцы, чеченцы-кистинцы, лезгины, турки-месхетинцы, часть грузин – жителей Аджарии, а также часть абхазов.

Интересно, как можно оценить описанный случай, и вообще ситуацию с религиозными свободами (в частности, для мусульман) в Грузии? Действительно ли имеют место случаи серьезного ущемления прав верующих различных конфессий? Или в целом в этой сфере ситуацию в стране можно все-таки считать удовлетворительной?

На эти вопросы # ответили известные грузинские политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Знаете, решение суда по форме правильно, а по факту — издевательство. И вот почему — мы прекрасно понимаем, что это решение политическое. Причем политическое не в том смысле, что кто-то в батумской мэрии плохо относится к мусульманам. Большинство из работающих там сами с мусульманскими корнями, но самое противное, что может быть в человеке — это трусость. В данном случае, трусость политическая.

Судите сами, вопрос о строительстве второй мечети в Батуми давно стоит на повестке дня. Но власти боятся выдавать разрешение, потому что знают, что ультранационалисты обязательно используют это в пропаганде и в обвинениях в поддержке турецкого влияния.

Возьмем шире — наверняка многие слышали, что, мол, всю Аджарию скупили турки, и так далее. Так вот — это бред, российского капитала в Батуми больше чем турецкого. Но российская пропаганда сделала Аджарию мемом – вот, мол, смотрите, турки все захватили-отобрали.

А теперь перейдем от частного к общему. Конечно, в Грузии есть религиозная свобода и права верующих любой конфессии защищены законом. Но ведь религиозная свобода — это не только общие юридические положения, но и такие частные случаи, когда власти малодушничают, боясь попасть под огонь критики со стороны деструктивных сил. И то, что эти силы поддерживаются недоброжелателями Грузии из-за рубежа, их не смущает.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета:

— В основном, я бы сказал, права религиозных меньшинств в Грузии не ущемляются. Около 10% населения Грузии – мусульмане, большая их часть шииты (в основном азербайджанское население).

В Грузии функционирует специальное государственное агентство, которое регулирует защиту прав всех религиозных общин. На грузинский язык переведен Коран. Каждый год власти Грузии поздравляют представителей всех религиозных общин с их праздниками. Можно сказать, что права всех религиозных конфессий в Грузии защищены.