Швеция и Финляндия должны выполнить обязательства в рамках трехстороннего меморандума с Турцией. В противном случае, мы не поддержим членство этих стран в НАТО. Заявки не будут обсуждаться в турецком парламенте. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя телеканалу NTV позицию Анкары в вопросе поддержки заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.

По его словам, в отношениях Турции с двумя скандинавскими странами имеют место две проблемы – поддержка этими государствами террористов РКК и эмбарго на поставки оборонной продукции в Турцию.

Чавушоглу напомнил об активном посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга, усилиями которого всего за несколько дней до саммита Альянса в Мадриде удалось наладить контакты, итогом которых стало принятие Швецией и Финляндией проекта Меморандума с Турцией.

Турецкий министр отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган лично обнародовал в Мадриде «красные линии» по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. «РКК входит в список террористических организаций НАТО. Вместе с тем, сирийское крыло этой кровавой структуры — YPG/PYD впервые было упомянуто в документе Альянса», — констатировал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Хельсинки и Стокгольм, как вероятные союзники Турции по НАТО, обязаны уважать позицию Анкары, в том числе в вопросах, касающихся национальной безопасности. «Лидеры этих стран согласились не оказывать какую-либо поддержку террористическим организациям. Вместе с тем, Швеции и Финляндии нужно обновить национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома. Могу сказать, что меморандум с Турцией отвечает интересам обеих стран», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция представила всем партнерам четкие доказательства связи PKK с PYD/YPG. «Однако, к примеру, США и Франция демонстрируют двуличие по данному вопросу. Скандинавы в некотором смысле надеялись на США, но в итоге были вынуждены сесть за стол переговоров с Анкарой», — сказал министр.