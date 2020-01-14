Вступительные экзамены в магистратуру в Азербайджане будут проводиться в один этап

Изменены правила приема в магистратуры вузов и Академии наук Азербайджана

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, в соответствии с изменениями, прием в магистратуру, как и принято в международной практике, предусмотрен в один этап — оцениванием уровня интеллекта (логического мышления), знанием информатики и иностранных языков.

Отметим, что в настоящее время прием в магистратуру осуществляется в два этапа. На первом этапе проверяются общий уровень интеллекта (логического мышления), знания по информатике и иностранным языкам. На втором этапе проверяются знания по специальности.

| 2020-01-14T09:26:39+00:00 14 января 2020, 12:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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