После сдачи Харьковской области в сентябре, а затем отступления из Херсона в ноябре, российские войска в Украине могут оставить еще один ключевой фортпост, который удерживали с первых недель войны.

Запорожская АЭС, крупнейшая из четырех в Украине и самая мощная в Европе, может быть передана под контроль Киева или МАГАТЭ, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству.

Станция, на которой с сентября не работает ни один из восьми энергоблоков, может стать предметом сделки: в обмен на вывод войск с АЭС Кремль намерен добиться гарантий бесперебойного транзита нефти и газа через Украину, говорят источники «Медузы».

Россия продолжает качать через украинскую территорию почти четверть своего нефтяного экспорта: до миллиона баррелей в сутки по двум веткам нефтепровода «Дружба» поставляются в Германию, Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. Украинская газотранспортая система остается последним каналом, по которому в Европу поступает российский газ: 42 млн кубометров в сутки прокачивает «Газпром» в направлении Австрии и Германии.

«Качать и продавать [нефть и газ] очень важно для российского бюджета», — говорит источник «Медузы», близкий к Кремлю.

По словам другого собеседника издания, в Кремле и правительстве «есть готовность к сделке», даже несмотря на то, что Запорожская АЭС была официально передана в собственность «Росатома» и рассматривалась как источник энергии для оккупированных областей Украины.

Генштаб ВСУ утверждает, что российские войска уже выводят отдельные подразделения из нескольких населенных пунктов Запорожской области, а также готовят к эвакуации чиновников оккупационных администраций и проводят перепись населения, предлагая добровольно уехать.

И хотя так же Россия действовала перед капитуляцией в Херсоне, источники «Медузы» утверждают, что полной сдачи Запорожской области в планах нет.