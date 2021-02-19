Все высшее руководство Молдовы может стать женским

Насколько можно видеть со стороны, в Молдове наступила странная ситуация политического безвременья. Республика парламентская, но с момента ухода в отставку прежнего левого правительства никак не получается создать новое. Парламент не принимает кандидатов, предлагаемых новым президентом Майей Санду, а та не согласна с составом Кабмина, выдвигаемым депутатами. И получается такое условное безвластие. Видно, Санду очень хочет близкого себе по составу правительства, чтобы вместе более уверенно проводить единый прозападный курс, и потому тянет, не хочет пока принимать предлагаемые ей парламентом составы Кабмина, в которых будут министры и из конкурирующих политических сил.

Интересно, какие цели у сторон, и кто в данной ситуации ведет себя более соответственно интересам нации и республики – президент или парламент?

Своим видением с # делятся ведущие молдавские эксперты.

Виктор Чобану, политический комментатор:

— Нынешнюю ситуацию я бы назвал скорее не безвластием, а двоевластием. С одной стороны, есть прозападный президент Майя Санду, победившая в ноябре с большим отрывом (почти 58%) пророссийского кандидата Игоря Додона. На выборах Санду обещала объявить войну коррупции и досрочные выборы в парламент. Главная проблема в том, что ее Партия Действия и Солидарности обладает лишь 15 мандатами из 100 в парламенте. Остальные партии, в т.ч. и называющие себя проевропейскими, по разным причинам не хотят досрочных выборов (основная из них — опросы показывают, что они не проходят в следующий парламент).

Процедура роспуска парламента предусматривает невозможность сформировать правительство по истечению 90 дней со дня отставки предыдущего правительства (23 декабря 2020), либо 45 дней со дня первой неудачной попытки назначить новое правительство. 11 февраля 2021 правительство Натальи Гаврилицы, предложенное президентом Санду, получило 0 голосов. В тот же день было сформировано парламентское большинство из Партии социалистов РМ и группы «За Молдову» плюс 3 независимых депутата (54 мандата), которое предложило в премьеры экс-министра финансов Мариану Дурлештяну. Президент Майя Санду отклонила её кандидатуру и повторно выдвинула Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде это решение президента.

23 февраля КС примет решение по данному запросу. А до тех пор, у нас два кандидата в премьеры, двоевластие. И оба кандидата – женщины. Если учесть, что в Молдове и президент, и спикер парламента тоже женщины, то велика вероятность (в случае успешного голосования ЗА, а не Против), что все высшее руководство страны будет женским.

Виталий Андриевский, директор Института эффективной политики, доктор истории:

— До президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года, Партия социалистов, которая зарекомендовала себя как открыто пророссийская политическая сила, имела всю полноту власти. Президент Молдовы — Игорь Додон, неформальный на тот момент, а сейчас официальный лидер ПСРМ, председатель парламента Зинаида Гречаны от социалистов, правительство Иона Кику тоже назначали социалисты, и все министерские посты принадлежали их ставленникам.

После того как Игорь Додон проиграл выборы, ситуация изменилась только в одном – поменялся президент Молдовы. Вместо пророссийского Игоря Додона новым президентом стала проевропейская Майя Санду.

Но у президента мало полномочий. Больше полномочий у парламента и правительства.

И хотя правительство ушло в отставку, оно продолжает функционировать. Реально ушел премьер-министр и несколько министров.

Были объявлены выборы нового правительства.

Новый президент Майя Санду считает, что смена правительства ничего не поменяет, если не изменить через досрочные выборы состав парламента.

Тут важно отметить, что в парламенте неофициальное большинство, 54 депутата из 101, принадлежит Партии социалистов и Партии ШОР. Илан Шор беглый преступник, которого приговорили к 7,5 годам за кражу миллиарда из банковской системы. Так как он подал на апелляцию, его оставили на свободе, что дало ему возможность бежать из страны. Отметим, что апелляция рассматривается уже три года, и решение пока не принято. Это говорит о коррупционности молдавских судей.

Додон и Шор сговорились и вместе, хоть и неофициально, контролируют большинство в парламенте.

В этой ситуации новый президент выступает за роспуск парламента и досрочные выборы.

Для реализации этого плана необходимо, чтобы парламент дважды отклонил предложенную президентом кандидатуру.

Поэтому предложив своего кандидата (Наталья Гаврилица) и состав правительства, президент призвала не голосовать за них. В первом туре никто из депутатов не проголосовал.

Сложилась интересная ситуация. Майя Санду снова предлагает кандидатуру Натальи Гаврилицы. И снова призывает не голосовать за это правительство.

Если не проголосуют, то Молдову в июне ждут досрочные выборы.

И они не выгодны Додону (Партия социалистов) и Шору (Партия ШОР), так как их рейтинг упал. И в новом парламенте они могут не получить большинство.

В этой ситуации перед ними стояла дилемма, как поступить?

Варианты:

Не проголосовать за правительство, предложенное Санду, и идти на досрочные выборы, с угрозой потерять большинство. Подержать кандидата от Санду, даже если ее партия не будет поддерживать эту кандидатуру, тем самым сохранив свое большинство в парламенте. А далее поступать, глядя на то, как будут развиваться события. Наличие большинства давала возможность в любой момент отправить правительство в отставку, но обвинив его в провалах, тем самым создав себе хорошую тему перед новыми выборами. Выдвинуть свое правительство.

Додон и Шор избрали третий вариант. 23 февраля Конституционный суд должен дать ответ.

Может ли Майя Санду продолжать выдвигать своего кандидата или она обязана предложить кандидатуру от Партии социалистов и Шора, за которую подписалось большинство парламентариев?

Не будем гадать, какое решение примет Конституционный суд.

Но если будет дан ход варианту Додона и Шора и они проголосуют за свое правительство, то, скорее всего, в Молдове стоит ожидать больших волнений и возможно даже сценариев, которые в свое время были реализованы в Украине и Грузии.

Может быть вариант, что Санду откажется выдвигать кандидата от этих партий. Тогда Додон и Шор могут инициировать процедуру импичмента президента. Но добиться импичмента они не смогут, так как для этого нужно иметь большее количество депутатов, чем у них есть. Но даже если бы они и были, то на референдуме, который бы проводился согласно процедуре импичмента, против Санду должны были проголосовать больше, чем за нее голосовали на выборах президента. А это абсолютно нереально.

В общем ситуация в Молдове сложная…

Богдан Цырдя, кандидат политических наук, политолог, обозреватель Аргументы и Факты в РМ:

— 11 февраля кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду министров. Такого шоу в истории страны ещё не было. Кабмин Гаврилицы поставил уникальный рекорд: за неё не проголосовал ни один депутат, даже фракция ПДС Майи Санду.

В тот же день фракция ПСРМ предложила кандидатуру М.Дурлештяну на должность премьер-министра. Подписалось 54 депутата. И что вы думаете? М.Санду тут же заново выдвинула кандидатуру Гаврилицы (несмотря на то, что та не набрала ни одного голоса), тем самым грубо нарушив решение КС от 6 августа 2020 года, которое обязывает президента выдвигать кандидатуру парламентского большинства. Таким образом, Санду добивается досрочных выборов.

Как считает бывший председатель КС Молдовы, экс-глава Высшей судебной палаты и Высшего совета магистратуры В.Пушкаш, за менее чем два месяца своего мандата М.Санду нарушила целый ряд статей Конституции РМ, за что может поплатиться отставкой. Выдвинув кандидатуру Н.Гаврилицы и призвав не голосовать за неё, Санду нарушила статьи 60, 66, 68, 71, 74, 96 и 98 Конституции РМ. Повторное выдвижение правительства Гаврилицы нарушает решение КС от 6 августа 2020 года и статью 60 Конституции.

Осуществляя давление на парламент с целью объявления досрочных выборов ради исполнения собственного предвыборного обещания, Санду нарушает статьи 2, 6, 7, 60, 64 и 85 Конституции. А проведение непубличных встреч с некоторыми судьями и игнорирование ВСМ – это нарушение статей 6, 116 и 122.

Подобные нарушения Конституции могут повлечь за собой применение статей 89 («Отстранение от должности») и 91 («Временное исполнение обязанностей президента»), при этом отстранение не на «5 минут», как было ранее – подобный механизм признали неконституционным.

6 февраля депутаты ПСРМ В. Боля и Г.Новак обратились в КС с требованием дать правовую оценку действиям М.Санду.

Безусловно, в стране возник глубокий политический кризис. М.Санду идёт против парламента и Конституции, будучи уверенной, что Сорос и посол США поддержат её в любой ситуации.

Несмотря на подписи 54 депутатов от ПСРМ, фракции «За Молдову!» и независимых депутатов, надо признать несколько моментов:

Коалиции в парламенте нет. Есть ситуативное парламентское большинство, готовое поддержать кандидатуру М.Дурлештяну на должность премьер-министра. За кабмин могут голосовать все, и, скорее всего, он наберёт больше голосов, чем 54. Досрочные выборы при ухудшении ситуации с пандемией, углублении экономического кризиса, отсутствии функционального правительства приведут к полному хаосу. Уже есть задержки по зарплатам, проблемы с переполненностью больниц, дефицит лекарств и др. Надо стабилизировать ситуацию, потом проводить выборы. Досрочные парламентские выборы любой ценой и как можно быстрее – это игра Санду и партии ПДС, желающих на волне победы на президентских выборах удвоить свой результат, чтобы полностью перевести страну под внешнее управление. Санду уже обострила отношения с Россией, вызвала напряжение в отношениях с Тирасполем и Комратом, взорвала этнический мир, аннулировав через КС закон о статусе русского языка, в шаге от соглашения с Киевом по строительству новых ГЭС на Днестре, что лишит Молдову питьевой воды. Выросли цены на продукты питания, бензин (на 20 %), количество зараженных Ковид превзошло 1300 человек в день!

Как пишет Мариана Дурлештяну, денег в госбюджете хватит до июня, а дефицит бюджета составит не 14 млрд. леев (то есть около 700 млн. евро), согласно существующим оценкам, а в два раза больше. Спад ВВП может составить не 14 процентов, а намного больше. Соответственно, страну может настигнуть финансовый коллапс.

И в таких условиях идти на выборы? И находиться без правительства еще как минимум 3-4 месяца? Неужели непонятно, что это просто взорвет страну и приведет к тотальному коллапсу экономики?

Игра Санду понятна. Она уже говорит о Народных Трибуналах. Она говорит о европейском прокуроре! Она говорила с Зеленским о совместных действиях против Приднестровья. Ее открыто поддерживают посол США и ЕС.

Проще говоря, Санду преследует задачу перевода страны под внешнее управление и повторения в Молдове украинского сценария.

Пока что ей частично удается эта игра. Ибо ее игра – это игра США в регионе. Но говорить о досрочных выборах пока рано…