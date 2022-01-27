Уже завершилась львиная доля работ на первом этапе строительства ключевого отрезка Зангезурского коридора – железной дороги Горадиз-Агбенд общей протяженностью 110,4 километра.

Работы по строительству железнодорожной линии, чей фундамент был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале минувшего года, ведутся в три этапа. На первом этапе отстраивается 3-километровый участок железной дороги, а также станции Горадиз, Марджанлы и Махмудлу. Вторая стадия работ охватит строительство 55-километрового участка со станциями Солтанлы и Гумлаг. Наконец, на третьей — завершающей стадии работ прокладывается участок железной дороги длиной 25,4 километров и станций Миндживан, Бартаз и Агбенд.

В совокупности на всей протяженности этой железной дороги появится восемь станций, три тоннеля, 41 мост, четыре путепровода и порядка 300 искусственных инженерных сооружений. И вот на первом этапе уже выполнено 90 процентов земляных работ, отстроено девять мостов, два перехода, 52 аварийных перехода, а на 23-километровом участке железной дороги уложены элементы верхнего строения пути.

Поезда из Горадиза теперь могут двигаться в освобожденный Джебраильский район, говорит в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«Тем временем премьер-министр Армении создал рабочую группу по восстановлению проходящего через его страну участка железной дороги Азадаян-Горадиз. Восстанавливаемая железнодорожная линия охватит армянскую часть Зангезурского коридора и будет интегрирована в линию Горадиз-Агбанд. Интенсивные восстановительные работы на наших освобожденных территориях свидетельствуют о том, что Зангезурский коридор будет сдан в эксплуатацию раньше, чем ожидалось. В скором времени граждане Азербайджана смогут добраться в Нахчыван из западной части страны по суше через Зангезур», — заметил он.

По свидетельству аналитиков, для Азербайджана этот коридор, в первую очередь, решает задачу оптимизации коммуникаций между основной частью страны и Нахчыванской АР. Новый путь обеспечит нам прямой выход в Турцию через Нахчыван, повышая тем самым значимость Транскаспийского транспортного коридора. И это при том, что в новой логистике заинтересована не только наша страна. Зангезурский коридор создает дополнительные транспортные возможности и для других государств. Скажем, для Армении это стабильный выход в Россию и Иран.

Все это, в конечном счете, поспособствует интенсивному развитию региональных связей в русле укрепления отношений и сотрудничества. В этом контексте специалисты высоко оценивают потенциал платформы регионального взаимодействия «3+3». В этом контексте Зангезурский коридор открывает окно возможностей для политического сближения стран региона. И потом, ни для кого не секрет, что центральным фактором инвестиционной привлекательности Карабаха являются именно возможности Зангезурского коридора – ключевого участка перспективных международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

По словам экономиста Натига Джафарли, в советское время существовала железная дорога из Азербайджана в НАР — 46 километров этого пути проходили вдоль иранской границы через Армению.

Однако во время Карабахского конфликта, когда Джебраильский и Зангиланский районы находились под контролем армянской стороны, азербайджанский участок железной дороги был разобран и распродан под металлолом. «Насколько мне известно, и армянский участок дороги также был демонтирован, поскольку он не функционировал», — пояснил Джафарли. Между тем по итогам войны в соответствии с договором о прекращении огня и разблокировании экономических связей в регионе одним из важных пунктов было установление Зангезурского транспортного коридора. Стратегически важный путь объединит основную часть территории Азербайджана с Нахчыванской АР через 42-километровый коридор по территории Армении на участке Зангезура.