«Все азербайджанцы должны желать Пашиняну благополучия и успехов в этом деле» — российский эксперт

Недавний визит главы МИД Армении в Карабахский регион, вызвал жесткую реакцию со стороны Баку. Прокомментировал этот вопрос не только МИД Азербайджана, но и президент страны, выступая на совещании по итогам 2020 года, жестко предупредил армянскую сторону. Однако – это не единственная проблема, которая на сегодня существует, много вопросов возникает и по поводу деятельности самих миротворческих сил.

О том, какие процессы сейчас развиваются вокруг карабахского вопроса, о возможной встрече лидеров Армении, Азербайджана и России, а также насколько власть Пашиняна стабильна, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

-Глава МИД Армении посетил Карабах. Президент Азербайджана на это дал реакцию, сказав, что этот вопрос также находится в компетенции миротворческих сил. Насколько возможно будет контролировать незаконные посещения Карабаха иностранцами?

-Мне крайне сложно ответить на этот вопрос, так как мне доподлинно не известен формат миротворческой миссии российских военных в Карабахе, и вообще, есть ли у них формальный мандат на осуществление этой деятельности от властей Азербайджана, и каково его содержание. Но если смотреть исключительно с точки зрения формальной логики, то получается следующая картина: в настоящий момент на территории вашей страны в Карабахе российским миротворцам приходится иметь дело исключительно с иностранцами, так как все армянское население Карабаха имеет паспорта Армении или ряда других стран постсоветского пространства. Граждан Азербайджана среди них нет. Отсюда вывод: раз российские миротворцы пропускают в Карабах любых граждан Армении, то почему бы им не пропустить в регион и главу МИД этой страны? Хотя, насколько я понимаю, контингент российских миротворцев в Карабахе в последнее время все больше ориентируется в своих действиях на Баку и Москву, чем на Ереван, поэтому мнение президента Алиева по этому вопросу может иметь для них значение. Как в таких случаях любят говорить в России, время покажет, благо ждать совсем недолго.

-Сейчас Россия занимается строительством региона для обеспечения местного населения необходимым. Однако это долго продолжаться не может, так как Россия это не обязана делать. Как вы считаете, с какого этапа Азербайджан начнет свою деятельность в этом регионе?

-Вообще то, он свое присутствие в нем уже обозначил, назначив своего главу гражданского управления и создав структуру министерства юстиции, так что процесс уже пошел. Более активное присутствие представителей вашей страны в данном районе, как я это вижу, будет возможно после разоружения и расформирования остатков оккупационной «армии обороны Карабаха», отправной точкой для которых станет заявление глав России, Азербайджана и Армении, планируемое к подписанию 11 января или когда-то около этой даты, буквально через несколько дней. Реально со стороны Азербайджана первыми в Карабах войдут сотрудники спецслужб и органов охраны правопорядка, которые будут готовить оперативную базу для объявления амнистии как условия перехода армянского населения к мирной жизни и перехода в гражданство вашей страны. Лично мне совершенно очевидно и понятно, что кормить граждан не армянской национальности Азербайджан точно не будет, эта обязанность ляжет очередным бременем на плечи России, и это будет продолжаться аж до конца срока миротворческой миссии российской армии в Карабахе, то есть все ближайшие пять лет.

— Как вы считаете, какие именно детали будут обсуждаться на встрече глав России, Азербайджана и Армении?

-Я уже не раз говорил об этом для прессы Азербайджана. Поэтому повторюсь тезисно: первое — разоружение и расформирование остатков армянской «Армии обороны Карабаха», второе — закрепление форматов нового Лачинского и Зангезурского коридоров, третье — проведение амнистии для рядовых участников вооруженной борьбы против Азербайджана из числа армянского населения Карабаха. На мой взгляд, вот три самые главные позиции, которые реально должны и могут быть решены в ближайшие пару-тройку месяцев. Как известно, политика — это искусство возможного, поэтому нужно закреплять то, что реально можно сделать за это время, а не то, что хочется.

-На сегодня можно сказать, что митинги в Армении приостановились. Но насколько власть Пашиняна стабильна в такой ситуации?

— Я уже не раз говорил о том, что Пашинян — это самая стабильная политическая фигура в современной Армении. Он уверен в своей непотопляемости, что дало ему основание говорить о проведении внеочередных парламентских выборов для подтверждения его полномочий или переизбрания. Этим заявлением он умело перехватил инициативу у оппозиции, а та, понимая свою слабость и полную непопулярность в народе, поджала хвост, так как прекрасно осознает тот факт, что проведение выборов по образцу 2018 года — это для нее полный провал и крах.

Пашинян сейчас полностью контролирует ситуацию в Армении. К тому же он — единственный политик, который будет способен на будущей неделе подписать новое соглашение с вашей страной по очередной сдаче позиций Армении в Карабахе. Так что все азербайджанцы должны желать ему благополучия и успехов в этом деле.