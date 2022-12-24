ВС России подвергли обстрелу центр Херсона. В результате этого 5 человек погибли, 20 ранены.

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил замруководителя офиса президента Кирилла Тимошенко.

«Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем», — добавил Тимошенко.

«Противник 74 раза обстрелял территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона — зафиксировано 36 обстрелов. Снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома», — сказал он.