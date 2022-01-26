«Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет структуры или агентства под названием UNCOPA. Сообщается, что эта организация, которая вручает различные награды гражданам Азербайджана, якобы находится в Женеве. В интернете отсутствует какая-либо информация о ее статусе. У организации нет даже веб-сайта».

Как передает #, об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник представительства ООН в Азербайджане Рашад Гусейнов.

«Конечно, любая организация может вручать награду любому человеку или учреждению. Я просто хочу, чтобы вы знали, что награды, присуждаемые UNCOPA, не имеют ничего общего с ООН», отметил Гусейнов.

К сожалению, это происходит не в первые, подчеркнул он: «Ранее некоторые чиновники, представители науки и культуры, получившие награды от UNCOPA, заявляли, что их удостоил этих наград ООН».