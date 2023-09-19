Азербайджан на протяжении трех лет после окончания 44-дневной войны терпеливо ждал выполнения со стороны Армении взятых на себя обязательств при подписании Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. На протяжении всего этого периода против Азербайджана совершались многочисленные провокации, приводившие к жертвам как среди гражданского населения, так и военнослужащих.

И терпению Азербайджана пришел конец. Теракт, совершенный 19 сентября на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в районе села Тагаверд Ходжавендского района, когда грузовик марки «КАМАЗ» подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, стал последней каплей в чаше терпения.

Сокрушительный ответ азербайджанской армии не заставил себя долго ждать. Министерство обороны Азербайджана неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение пунктов Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе.

В целях обеспечения пунктов Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начались антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

При этом, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями для ВС Азербайджана, из строя выводятся только легитимные военные цели. К тому же о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра.

Судя по сводкам Министерства обороны, азербайджанская армия успешно справляется с поставленными перед ней боевыми задачами. Но интересно поведение властей Армении на этом фоне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян твердо заявил, что попытки втянуть Армению в военную эскалацию совершенно неприемлемы.

В этих сложных обстоятельствах Пашинян призвал народ Армении подойти к ситуации трезво и рассудительно. Он предостерег от безрассудных и импульсивных действий, подчеркнув необходимость взвешенного реагирования.

«В данный момент мы должны избегать любых поспешных, необдуманных или авантюрных действий», — заключил Пашинян, подчеркнув, что Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

«Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — заявил он.

Заявление Пашиняна лишний раз подтверждает, что само армянское общество устало от конфликта и частично смирилось с поражением. Но для окончательного отрыва необходима еще одна встряска для армянского общества. Вполне вероятно, Пашинян рассчитывал на решительные шаги Азербайджана, о чем говорят его последние провокационные заявления, сказанные до начала антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана в Карабахе. Ему был необходим повод, чтобы показать жаждущим реванша политическим силам, что если Армения вмешается в конфликт, то это будет означать новую войну, в которой Азербайджан снова победит. Для Пашиняна карабахские сепаратисты являются тяжелой ношей, от которой он хочет быстро избавиться. Но при этом он хочет это сделать так, чтобы избежать ответственности.

В Армении прекрасно понимают, что ее армия слаба, ее союзник — Россия сфокусирована на войне против Украины и после 2022 года более зависима от Турции и Азербайджана. Этот факт сегодня вновь подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, в ответ на призывы МИД Армении к Совету Безопасности ООН и российским миротворцам принять меры для предотвращения антитеррористических мероприятий со стороны ВС Азербайджана в Карабахе, Захарова в своем Telegram-канале задала уместный вопрос: «А как насчет признания официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?».

Что касается Запада, то он больше обеспокоен вытеснением России и украинским кризисом. До Армении есть дело только Ирану и Франции. Власти Ирана молчат. И это вполне ожидаемо после недавнего заявления МИД Ирана о том, что Тегеран признает Карабах частью Азербайджана. А что касается неугомонной Франции, то МИД этой страны призвало к срочному заседанию Совета Безопасности ООН для рассмотрения ситуации. Но по большому счету, все мировые державы понимают, что контртеррористическая операция в Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана. Даже в самом Париже. Просто галльский петух не хочет потерять поддержку армянской общины Франции. То есть, для Парижа это всего лишь игра для сохранения лица. Ведь если власти Армении признали Карабах как составную часть Азербайджана и сейчас не вмешиваются в ситуацию, понимая, что их могут обвинить во вмешательстве во внутренние дела соседней страны, то здесь галльскому петуху делать нечего, кроме как попросту кукарекать.

А тем временем карабахские сепаратисты, поняв, что никакой помощи извне они не получат обратились к Азербайджану с призывом прекратить антитеррористическую операцию и сесть за стол переговоров. А раньше они отказывались начинать диалог с властями Азербайджана, призывая к созданию для этого международного механизма. Вот так азербайджанская армия рушит надежды сепаратистов.

Руководство Азербайджана неоднократно озвучивало свои условия для интеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Теперь же настало время не для слов, а конкретных действий. Действий, которые приведут к водружению флага Азербайджана в Ханкенди.

Азербайджан в очередной доказывает, что не хочет войны. Об этом свидетельствует заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики: Азербайджанская сторона заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны.

Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься‼️

В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца.