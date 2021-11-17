По мнению независимых аналитиков, высокие таможенные сборы далеко не последняя причина наблюдаемой сегодня инфляции. Наряду с заносимым извне подорожанием, именно груз таможенных пошлин поднимает ценники на товары и услуги в стране.

Такой взгляд на истоки инфляции высказал в беседе с нами экономист Неймат Алиев, отметивший, что только за девять месяцев этого года бремя таможенных пошлин возросло аж на 92%, налогов — на 71%.

«Ситуация складывается, прямо скажем, невероятная, — поясняет аналитик. – Растущие фискальные сборы буквально проветривают наши кошельки. И потом, стоит ли объяснять степень давления, которое испытывают на себе при таком раскладе бизнес и население?».

Собеседник предложил приглядеться к цифрам. Как сообщает Государственный таможенный комитет, в январе-сентябре прошлого года таможенники собрали 741 миллионов манатов пошлин с импорта на общую сумму порядка 7,8 миллиарда долларов. А в январе – сентябре этого года ГТК отчитался, что сумма таможенных сборов с импорта на 8,3 миллиарда долларов составила уже 870 миллионов манатов.

Сравнительные подсчеты, сделанные на основании реальных рыночных цен, показывают: таможенная пошлина на каждые 1000 долларов ввозимых товаров увеличилась с 95 до 104 манатов, сообщил Алиев. Здесь важно также учесть, что фактические импортные цены в этом году были на 6,7% выше, чем в прошлом. При этом импорт в физическом весе уменьшился на 12,2%. В ценах минувшего года импорт за девять месяцев текущего года был на уровне 6,8 млрд долларов (7,8-7,8 / 100 * 12,2≈6,8). Как видно, разница в 1,5 миллиарда долларов (8,3-6,8 = 1,5) образовалась за счет чистого прироста цен.

По свидетельству экономиста, если бы в текущем году действовали прошлогодние условия ценообразования, сборы по таможенным пошлинам составили бы 646 миллионов манатов (741 / 7,8 * 6,8 = 646). Однако комиссия собрала 870 миллионов манатов. Таким образом, в январе-сентябре этого года пошлины увеличились на 224 миллиона манатов, или 34% (870-656 = 224; 224/656 * 100≈34%). Расчеты показывают, что 64% ​​(143 миллиона манатов) дополнительной таможенной пошлины в размере 224 миллиона манатов обусловлены подорожанием, а оставшиеся 36% (81 миллион манатов) — усложнением процедур таможенных расчетов и повышением ставок, считает он

«А ведь таможня, ко всему прочему, собирает и налог на добавленную стоимость, а также акцизный и дорожный налоги. Согласно подсчетам, удельный вес собранных таможней налогов, включая пошлины, увеличился за девять месяцев на 23%, или 599 миллионов манатов. В прошлом году эта нагрузка увеличилась https://zerkalo.az/kazna-ne-pustuet-no-tseny-rastut-naskolko-usililsya-nalogovyj-pressing/ на 39%. Таким образом, груз пошлин и налогов возрос только за год и девять месяцев на 71%».

На причастность таможни к текущим инфляционным трендам указал в беседе с # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов: «Фантастически высокие пошлины оказывают серьезное влияние на цены внутри страны, — заметил он. — Нигде в мире нет таможенных пошлин и налогов на таком высоком уровне. Я неоднократно выступал по этому поводу в прессе. Высокие тарифы — одна из ключевых причин подорожания на местном рынке». На взгляд Юсифова, конечно же, это не умаляет роли заносимой извне инфляции, но фактор таможни исключать невозможно».

Специалисты считают, что, судя по проекту бюджета на следующий год, фискальный прессинг продолжит расти до завершения года и даже дальше.

Примечательно в этой связи заявление министра финансов Самира Шарифова:

«Сегодня инфляция — это проблема не только Азербайджана. Пандемия COVID-19 еще не закончилась, дополнительные угрозы призывают нас быть бдительными. В связи с этим необходимо создание достаточных резервов. Бюджет имеет дефицит до 3,63 миллиарда манатов, который мы должны обеспечить за счет других источников», — сообщил Шарифов во время очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год в ходе совместного заседания парламентских комитетов.

На какие «другие источники» указал глава ведомства остается догадываться.