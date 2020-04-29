Возобновление чемпионата Германии может быть отложено

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) может пересмотреть свои планы по продолжению сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Розыгрыш Бундеслиги рассчитывают возобновить 9 мая.

Как сообщает Daily Mail, эти сроки могут быть отложены.

Правительство Германии обеспокоено ростом количества случаев заражения COVID-19. По последним данным Университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировано около 160 тыс. эпизодов инфицирования и 6 314 летальных исходов. Из-за того, что ситуация не идет на улучшение, карантинные меры в Германии могут быть усилены. Как утверждает немецкий канцлер Ангела Меркель, данное решение будет «неизбежным».

Розыгрыш Бундеслиги был приостановлен в начале марта. На момент паузы лидером чемпионата осталась мюнхенская «Бавария», которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайший преследователь — дортмундская «Боруссия» (51 балл). В последние недели клубы возобновили тренировки в небольших группах. Если правительство Германии вновь усилит карантинные меры, то данные занятия также будут запрещены.(Газета.Ru)