Вскоре после украино-российских переговоров в Припяти оккупанты ударили в сторону Киева. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал об ударе баллистической ракетой, но мэр Броваров Игорь Сапожко пишет, что оккупанты совершили авианалет на его город.
«Очередное преступление путинского режима. Удар баллистической ракетой «Искандер» по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются», – написал он.
Несколькими минутами ранее Геращенко писал, что на переговорах в Припяти Украина поставила россиянам жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.
«Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки – взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой», – написал он.
(gordonua.com)