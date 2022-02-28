Вскоре после украино-российских переговоров в Припяти оккупанты ударили в сторону Киева. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал об ударе баллистической ракетой, но мэр Броваров Игорь Сапожко пишет, что оккупанты совершили авианалет на его город.

«Очередное преступление путинского режима. Удар баллистической ракетой «Искандер» по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются», – написал он.