ВОЗ не обладает доказательством того, что новая мутация COVID влияет на тяжесть болезни

У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что выявленная в Великобритании мутация коронавируса влияет на тяжесть болезни. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА «Новости».

«На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием», — сказал Райан.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Великобритании коронавирусом заразились 2 миллиона, погибли 67 тысяч человек.

| 2020-12-21T21:47:33+04:00 21 декабря 2020, 23:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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