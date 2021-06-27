Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что штамм коронавируса «дельта плюс» (также известный как индийский штамм) может вызвать новую волну локдаунов по всему миру.

«Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — считает Вуйнович.

Она рассказала, что в ВОЗ считают тревожной ситуацию с «дельта плюс»-коронавирусом, так как при этом варианте инфекции наступает множественное поражение клеток организма человека. При этом количество людей, которые заражаются от носителя, также увеличивается.

По словам Вуйнович, ВОЗ пока не может сказать, когда наступит пик количества заражений «дельта плюс»-коронавирусом, так как на данном этапе число ежедневных заражений продолжает расти.

Вуйнович отдельно отметила пользу вакцинации от коронавируса — прививка убережет заболевшего от тяжелой формы заболевания, а также не даст вирусу широко распространиться.