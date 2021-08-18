В бакинском Экспо-центре 20-22 октября состоится Первая азербайджанская выставка Rebuild Karabakh 2021 («Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха»), сообщили # организаторы в Caspian Event Organisers.

Цель выставки – продемонстрировать на одной площадке уникальный опыт, инновационные решения, инвестиционные предложения компаний из разных стран, которые могут способствовать быстрому восстановлению карабахского региона.

Rebuild Karabakh 2021 — первая азербайджанская выставка, приобретающая уникальное значение в связи с освобождением и активным восстановлением территории Карабаха.

Участниками выставки станут государственные структуры, местные и иностранные компании, которые имеют возможность представить на одной площадке свои проекты, планируемые или уже реализуемые на территории Карабаха, а также продукцию, которую они готовы поставлять в регион, планы по налаживанию местного производства, строительству инфраструктурных объектов и многое другое.

Учитывая богатые природные ресурсы и экономический потенциал Карабаха, выставка Rebuild Karabakh планирует охватить широкий спектр экономической деятельности и приглашает к участию компании из следующих секторов: банки и инвестиции, безопасность, добывающая промышленность, здравоохранение, информационные технологии, образование, пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, строительство и инфраструктура дорог, транспорт, туризм и культурное наследие, энергетика и экология.

Разнообразие секторов, которые будут представлены на выставке, делает событие особо значимым, создавая возможность для заключения новых контрактов между представителями различных отраслей для реализации совместных проектов в Карабахе.

Выставка продлится три дня, на протяжении которых участников и посетителей ждет интереснейшая программа дополнительных мероприятий.

Детали и все подробности будут анонсированы журналистам на пресс- конференции, посвященной открытию выставки, которая состоится 19 октября.

Rebuild Karabakh 2021 поддерживается Фондом возрождения Карабаха, Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, а также Фондом Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане.