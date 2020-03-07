Воскресная аудиенция Папы Римского пройдет онлайн

Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную аудиенцию из библиотеки Апостольского дворца, она будет транслироваться в интернете, сообщает РИА Новости.

Обычно Папа проводит аудиенцию на площади Святого Петра из окна Ватикана. Однако сейчас, в связи с распространением коронавируса в Италии, принято решение не собирать верующих на площади.

Молитва будет транслироваться в прямом эфире в YouTube и на экранах на площади Святого Петра.

Аналогичные меры приняты и для следующей аудиенции понтифика, которая состоится 11 марта.

Ранее сообщалось, что Папа Римский сдавал тест на коронавирус, и он оказался отрицательным. До этого понтифик отказался от участия в ряде мероприятий из-за простуды. При этом Франциск продолжал проводить рабочие встречи, но отказывался от участия в массовых мероприятиях.

Глава Департамента гражданской защиты Италии 6 марта заявил, что за последние сутки в стране скончалось 49 человек от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число умерших увеличилось до 197 человек.

Сегодня стало известно, что лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заразился коронавирусом (aif/ru_