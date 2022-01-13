Генеральный секретарь ООН объявил, что восемь государств теряют право голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности по уплате взносов.

Это Иран, Венесуэла и Судан, а также Антигуа и Барбуда, Республика Конго, Гвинея, Папуа-Новая Гвинея и Вануату.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сообщил об этом в письме, направленном председателю Генеральной Ассамблеи Абдулле Шахиду.

Согласно Уставу ООН, члены организации лишаются права голоса, если их задолженность равна или превышает сумму взносов, причитающихся с них за два предыдущих полных года.

Иран уже терял право голоса в январе 2021 года, но восстановил его в июне, внеся минимальный платеж. (Голос Америки)