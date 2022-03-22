Бакинский поселок Маштага – одна из интереснейших локаций как для местных исследователей, так и для туристов. Здесь расположен один из красивейших храмов Азербайджана — маштагинская Джума мечеть. А еще — Маштага один из центров азербайджанской мейханы.

Есть в поселке и абсолютно уникальное место — единственный в Азербайджане и один из немногих в мире Музей часов.

В уютном, просторном и чарующем домике в 20-ти километрах от Баку живет… время. Его можно слушать, чувствовать, перемещаться в нем и даже проходить сквозь. 3000 экспонатов настенных, напольных, наручных и настольных часов. Идиллическое пространство среди старинного жилого квартала знакомо не многим, а все потому, что его создатель – Рамиз Алиев не любит ажиотаж вокруг своего детища. Однако это вовсе не означает, что в музей невозможно попасть обычным людям. Создатель и хозяин музея – человек редкой доброты и широкого гостеприимства, готовый распахнуть двери своего волшебного хранилища перед каждым гостем.

Приезжают в музей люди со всех уголков Земли, те, кто каким-либо образом узнал о существовании уникального музея в столице Азербайджана. Приезжают и сами бакинцы, но опять же, их немного, а причина все та же – музей – абсолютно не раскрученная точка на карте достопримечательностей нашей страны.

С недавнего времени появилась возможность приобрести билет в музей онлайн, и посетить его в один из двух дней – субботу, либо, воскресенье.

Все подробности – в репортаже корреспондента # из Музея часов в Маштага.

В день нашего приезда Рамиз бей из-за занятости не смог встретить нас лично, но предоставил своего лучшего гида, а по совместительству родственника, — Орхана Велизаде.

Музей – детище всецело и полностью созданное Рамизом Алиевым, но, несмотря на это, его можно назвать семейным хранилищем. Отец Рамиз бея – известный на весь поселок часовщик Алимирза был человеком с золотыми руками и мог отремонтировать не только часы, но и любой сложнейший механизм. По стопам отца и пошел Рамиз Алиев, но стал он не просто уникальным мастером, но и удивительным коллекционером.

«Все, что вы видите в музее – собрал Рамиз бей, это исключительно его коллекция и заслуга. Часы ему привозили со всего света – друзья, знакомые. Часть коллекции он приобрел лично, но никогда и никому не говорит, где и за сколько. Если вы зададите ему вопрос о цене, он улыбнется и скажет: «Какая вам разница, главное – что вам это нравится, — смотрите и наслаждайтесь», — рассказывает Орхан.

Будучи человеком уникального склада ума, Рамиз бей является ценнейшим сотрудником автосервиса, и, невзирая на пенсионный возраст, ежедневно ходит на работу.

Все свое свободное время он отдает музею. Приходит сюда ежедневно и может сидеть здесь ночи напролет.

«Музей нуждается в ежедневном уходе. На экспонатах собирается пыль, механизмы требуют ежедневного завода. Да и просто, Рамиз бей здесь любит отдыхать. Сидит за столом, просит принести ему чай, а иногда и обедает здесь. Для него это место – лучшая в мире отдушина». – рассказывает # Орхан Велизаде.

Описывать музей Рамиза Алиева – дело неблагодарное. Это место из тех, что надо видеть, слышать (особенно шоу курантов!), и вспоминать о нем всю оставшуюся жизнь.

В коллекции музея собраны редчайшие часы: множество раритетов, часы эпохи царской России, корабельные часы, уникальные экспозиции с часами, экспонаты из США, Японии и богатейшая «сборная» часов периода СССР, включая эксклюзивные модели.

Есть в доме – музее Рамиза Алиева часы из Дома Советов Баку, принадлежащие его легендарному однофамильцу – Гейдара Алиеву. Они стояли в кабинете выдающегося руководителя и общенационального лидера, а после ремонта были списаны ввиду неисправности. Но выбрасывать такую красоту было жалко – часы забрал некий рабочий, в доме которого они так и простояли в нерабочем состоянии долгие годы, пока не попали в коллекцию Рамиза бея.

Разумеется, он сразу же вдохнул в них новую жизнь, и сейчас этот экспонат – один из главных в музее.

И раз уж речь зашла о президентах, то есть в коллекции еще один «правительственный» экспонат, о котором нам поведал Орхан Велизаде, указывая на высокие напольные часы в одном из углов комнаты:

«Вот точно такие же – у президента Беларуси Александра Лукашенко», — поясняет наш гид.

Некоторые часы Рамиз Алиев сконструировал сам, и поэтому создатель музея вполне может претендовать на то, чтобы называться добрым волшебником.

«Нет таких часов в мире, которые не смог бы отремонтировать или завести Рамиз бей. Он может абсолютно все», — говорит Орхан Велизаде и показывает нам часы, которые мастер сделал во время локдауна. Именные эксклюзивы получили название «Корона», — и призваны стать оригинальным напоминанием об историческом периоде современности – пандемии Covid – 19.

Еще одна наша исключительная находка в музее – часы обратного отсчета. Хотите назад в прошлое – не проблема! Рамиз Алиев победил вечность и создал модель, идущую против часовой стрелки.

Сомнений нет. Музей уникального маштагинского волшебника будет жить вечно. Вне времени, вне пространства. Рамиз Алиев остановил время, приютив его в уеденном пространстве своего жилого дома. И приглашает туда всех, кто верит в бессмертие…