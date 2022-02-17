Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что войны в Украине не будет. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

По его словам, конфликт станет катастрофой.

Однако есть поводы для оптимизма, указал Дюжаррик, так как ни одна из сторон «не захлопнула двери» для возможного дипломатического разрешения ситуации. Так, с одной стороны, наблюдается эскалация риторики и рост напряжения, а с другой — «очень активная дипломатия на разных уровнях», отметил представитель генсека ООН.