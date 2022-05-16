Война в Украине срывает маски с многих. С поразительной откровенностью выявляется, кто для Украины друг, кто враг, а кто просто так. Начну с США. Там рады успехам украинской армии. Вооруженные силы Украины уже отбросили российских солдат от Киева и Харькова, а потому логично предположить, что они также смогут освободить оккупированные Россией Крым и Донбасс. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила в интервью «ЕП».

Соединенные Штаты, по словам дипломата, всегда признавали Крым и Донбасс украинскими. Она заверила, что в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы ВСУ выгнали армию РФ со всех оккупированных территорий и готовы наращивать поставки оружия столько, сколько потребуется. «Мы хотим, чтобы Украина одержала победу в этой войне! И мы ежедневно работаем над тем, чтобы это произошло. США уже поставили в Украину больше оружия, чем любое другое государство, и мы будем продолжать это делать», — заявила Квин.

Это позиция ведущей мировой державы. Она честная, справедливая, достойная уважения. Таких же эпитетов достойна и позиция Великобритании. Она с первых дней заняла четкую позицию, осудив широкомасштабное вторжение РФ в Украину, а после этого введя мощные санкции против России, а также оказывая Украине политическую, экономическую и военную помощь. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже побывал в Киеве, выступил перед Верховной Радой.

В общем, тут тоже все более, чем очевидно. А вот Франция, увы и ах, снова показала свое лицемерие. Причем, не кто-то сторонний, а именно президент Украины Владимир Зеленский раскрыл шокирующие подробности переговоров с переизбравшимся на пост президента Франции Эммануэлем Макроном. Сказать, что Макрон после таких заявлений предстал в образе прожженного циника и лицемера — ничего не сказать.

Как заявил Зеленский итальянскому каналу Rai. «Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны РФ. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо Путина… Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории», — подчеркнул глава украинского государства.

Он прав. И кому, как не нам знать, что из себя представляет Макрон. Это тот самый политик, который стал президентом Франции лишь потому, что альтернативой ему была совсем уж одиозная и замаранная связями с РФ Марин Ле Пен. Это тот самый политик, который поддерживал Армению, то есть страну-оккупанта, а не Азербайджан — жертву оккупации.

Мы помним примитивные наскоки Макрона на нашу страну, его лживые утверждения о том, что на стороне Азербайджана якобы воевали боевики из стран Ближнего Востока. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Макрона доказательств, которые так и не были предъявлены. То есть, мсье Эммануэль соврал и не извинился. И потому его жалкая позиция по Украине ни для кого в Азербайджане не является удивительной.

А тем временем, у ряда западных политиков появились опасения, связанные с возможной победой Украины в войне с Россией. В частности, есть страх ядерной угрозы и невозможность в долгосрочной перспективе нормализовать энергетические связи. Об этом говорится в опубликованной в понедельник, 16 мая, статье издания Politico. Отмечается, что в последнее время Россия столкнулась с чередой неудач в войне с Украиной. Это и движение Швеции и Финляндии в НАТО, и вытеснение российских войск с окраин Харькова, и неудачное форсирование около Белогоровки.

Теперь на Западе обеспокоены тем, что последует после победы Украины. «Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой», — пишет Politico. В связи с этим ряд политиков на Западе выступают за решение конфликта «с сохранением лица Москвы», даже если это будет стоить Украине части территорий. В частности, лидеры Франции и Германии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте.

Естественно, руководство Украины возмущено таким подходом. Если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикацию Politico, в которой говорится, что Запад предлагает «сохранить России лицо», пусть даже и путем территориальных уступок со стороны Украины.

«Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей», — написал Подоляк в Twitter. И он прав. Я же напоследок хочу напомнить кое о чем.

«Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу 1 декабря 2020 года.

Сравните речь главы нашего государства с тем, что сейчас говорит Подоляк, и вы увидите, что объектом объективной критики за свой цинизм является Франция. Которой и впрямь пора перестать распоряжаться чужими землями, как своими. Или же передать Армении и России часть своих территорий, если в Париже считали и считают возможным идти на уступки оккупантам.

Ну и последнее. Вспомним слова президента нашей страны, сказанные на состоявшейся в конце апреля в Университете АДА международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество». Президент Ильхам Алиев высказался о войне в Украине и посоветовал Киеву не мириться с оккупацией своих территорий.

«Мне западные партнеры говорили: вы проиграли, должны смириться с оккупацией земель, вы должны пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности. Но я всегда отвечал — нет! Меня критиковали за упрямую позицию в этом, негибкость, но я всегда отвечал — нет. И мой совет вам – никогда не соглашайтесь на нарушение территориальной целостности. А второй совет – все время надейтесь на свои ресурсы и не обращайте внимание на резолюции международных структур, они не имеют никакой силы — 30 лет Армения не выполнила резолюции ООН о выводе войск с территории Азербайджана. Я понял, что мы в меньшинстве, нам не помогут. Азербайджану нужна сильная армия, сильная экономика, и это было сделано. И нам было нужно новое поколение – поколение тех, кто пойдет до конца, сражаясь за территориальную целостность. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Принципы территориальной целостности не должны нарушаться», – заявил президент Азербайджана. И это были слова ярчайшего политического деятеля, имеющего опыт блестящей победы в войне. А еще — это слова настоящего друга Украины, готового не только словом, но и делом поддерживать эту страну.