Лишь бы между двумя народами было какое-то разногласие. Превратить его в настоящую войну уже дело рук кремлевских стратегов. В этом деле они настоящие мастера.

В этом отношении Азербайджан и Армения также не являются исключением. Неслучайно, что российские политологи, не скрывая радости, с ликованием пишут о том, что между Баку и Ереваном происходит настоящая картографическая война.

А с началом процессов делимитации и демаркации было и так понятно, что такой обыденный и безобидный раздел географии, как топонимика приобретет военно-политическое значение. Потому что не только приграничные территории, вообще, вся Армения является географической фальсификацией – за последнее столетие тут произошла настоящая фальсификация, переименованы названия всех городов, районов и сел.

Да, отношения между двумя государствами начинаются с признания границ. В этом отношении Азербайджан и Армения находятся в самом начале пути. Хотя уже наступило время, чтобы всерьез заняться этими вопросами.

В Армении завершились внеочередные парламентские выборы, Никол Пашинян стал премьер-министром без приставки и.о. и уже cформировал свой правительственный кабинет.

Но процесс искусственно затягивается и армянские политики, дипломаты продолжают выступать с деструктивными заявлениями.

Хотя ноябрьское и январское заявления не являются простыми соглашениями о прекращения огня – тут сформулированы основные пункты будущего мирного договора.

А почему процесс не продвигается? Как ни странно, армяне хотят повторить опыт азербайджанцев, которые почти тридцать не признавали свое поражение и в конечном итоге победили. Поэтому и ведут себя таким образом, как будто проиграли не войну, а всего лишь одно сражение!

Но есть ли основание для такого сравнения? Конечно же, нет. Но армяне не падают духом. Надеются, что все повторится, как это было, например, в 1992-м году. Напомним, что тогда Баку провел весьма успешную военную операцию, освободил довольно обширную территорию, в том числе, район Агдере. Но тогдашнее азербайджанское правительство не смогло удержать эти территории, и уже осенью того года они были потеряны.

Но теперь не 1992 год. Азербайджан является самым сильным государством Южного Кавказа и имеет довольно сильную армию. Победу во Второй Карабахской Войне в отличие от 1992 года он одержал собственными усилиями. Поэтому посоветуем армянам не заниматься разного рода экстраполяциями.

Заметим, что к подобным размышлениям армян подталкивает и двойная политическая игра России. Режим прекращения огня вновь нарушается, причем систематически. Если такое случалось бы за пределами Карабаха, это еще можно было как-то понять. Но режим прекращения огня нарушается в зонах, которые контролируются российскими миротворцами.

Почему так происходит? Мы не раз отмечали, что замороженный конфликт с частыми нарушениями огня в интересах России! Именно поэтому процесс остается напряженным.

Из этого положения есть один выход. Баку должен усилить свой военный союз с Анкарой. Говорят, что этому мешает членство Баку в Блоке Неприсоединения. Но какой-то выход из этого положения все же должен быть…

Что касается прогнозов на ближайшее будущее, нет повода для беспокойства. Армения будет стремиться затягивать процесс, и Россия поможет ей в этом деле. Но у России есть свои обязательства, и она должна выполнять их, потому что ее подпись стоит под трехсторонними соглашениями. Наверное, Москва и Ереван будут стараться, чтобы вернуть в процесс других двух сопредседателей Минской Группы, чтобы увеличить давление на Баку.

Пока политики и дипломаты США сдерживаются в умеренных риторических пределах. Больше всех старается, конечно, Франция. Хотя США могли бы также поступать, потому что спикер Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считается ярым проармянским политиком.

А так в любом случае, время расставит все точки над “i”. В ближайшей перспективе война не является вероятной. Потому что Пашиняна поддержала часть электората, которая выступает против войны, и если Никол забудет это, тогда он потеряет все – очевидно, что третий раз уже доверия не будет, лимит доверия исчерпается…