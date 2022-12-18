Министерство обороны США намерено расширить сбор информации о любых аномальных и неопознанных явлениях, а также заново проанализировать свои данные. Заявление об этом опубликовано на сайте Пентагона. Задача ведомства — понять, угрожают ли неопознанные явления военной и национальной безопасности.

В июле этого года в Пентагоне было создано подразделение под названием «Отдел рассмотрения аномалий любой локализации» (AARO). Ранее американские вооружённые силы собирали данные только об аномалиях в воздухе, так называемых НЛО; эту задачу курировал военно-морской флот. Новый отдел будет изучать «странности» также на земле, в воде и в космосе. По словам директора отдела, физика Шона Киркпатрика, он будет применять исключительно научный подход.

Заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности пообещал сделать работу AARO прозрачной, учитывая высокий общественный интерес к теме аномальных явлений.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские военные лётчики начиная с 2004 года зафиксировали более 140 неопознанных летающих объектов и другие аномальные явления. 80% из них были сфотографированы или иначе зафиксированы различными приборами. Представители Пентагона заявили, что нет никаких причин подозревать внеземное происхождение этих феноменов, но и полноценного научного объяснения им пока нет. (svoboda.org)