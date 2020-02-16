Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетным ударам

В Ираке подверглась ракетной атаке одна из военных баз возглавляемой США коалиции, борющейся против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции «Непоколебимая решимость», — написал в Twitter представитель коалиции полковник Майлс Каггинс. По его словам, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 февраля, в 3.24 по местному времени, жертв не было.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь несколько ракет взорвались в районе посольства США в Багдаде. (DW)

| 2020-02-16T12:36:53+00:00 16 февраля 2020, 13:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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