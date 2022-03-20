Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье приняли участие в церемонии памяти жертв нападений радикального исламиста, произошедших в Тулузе и Монтобане в 2012 году. Об этом сообщила газета Le Monde.

Лидеры возложили цветы у мемориала во дворе еврейской школы, где в 2012 году было совершено нападение на учеников. На мероприятии также присутствовали бывшие президенты Франции Николя Саркози (2007-2012) и Франсуа Олланд (2012-2017).

«Мы здесь вместе ради тех, кто пострадал от варварства, чтобы сказать им, что мы их поддерживаем», — заявил Макрон, обращаясь к участникам церемонии. Он перечислил по имени каждого погибшего и отметил, что тогда «впервые во Франции школа стала полем битвы с исламским фундаментализмом».