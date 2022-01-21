Сенат Франции проголосовал за запрет на ношение хиджаба во время спортивных соревнований.

По мнению политиков, эта мера нужна в интересах религиозного нейтралитета. Решение, против которого выступало правительство страны, было одобрено 160 голосами против 143 в верхней палате парламента.

Перед голосованием сенаторы от правой партии «Республиканцы» внесли поправки в предложенный законопроект, который изначально касался религиозных символов, чтобы прямо упомянуть «ношение хиджаба».

Поскольку члены Национального собрания и Сената встретятся для дальнейшего обсуждения текста, поправка может быть отменена.

За последние несколько десятилетий Франция была вовлечена в споры по поводу законопроектов, которые, по мнению критиков, ограничивают религиозные свободы. После запрета религиозных символов в школах в 2004 году, в 2011 году страна ввела запрет на ношение хиджаба в общественных местах.(sports.ru)