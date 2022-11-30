Официальный представитель Европейской комиссии внесла ясность в слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина потеряла в войне более 100 тысяч военнослужащих.

Официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант сообщила в своем аккаунте в Twitter, что в видеообращении Урсулы фон дер Ляйен имела в виду общее количество погибших и раненых военнослужащих в Украине.

«Эта цифра, полученная из иностранных источников, отражает общие потери, то есть количество погибших и раненых, и показывает жестокость России», — подчеркнула она.