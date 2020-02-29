Власти Южной Кореи просят жителей не выходить из дома в эти выходные

Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Ким Ган Нип рекомендовал гражданам в эти выходные остаться дома, не участвовать в массовых собраниях, ограничить контакты с людьми, передает РИА Новости.

В Минздраве Южной Кореи считают, что эти суббота и воскресенье станут «решающим моментом» в борьбе с коронавирусом.

По данным замминистра, у 80% зараженных коронавирусом наблюдаются только слабые симптомы, им назначают обычные обезболивающие и жаропонижающие. У 20% наблюдаются симптомы, связанные с дыхательными системами, из них только 5% пациентов требуют серьезного лечения.