Федеральное авиационное управление (ФАУ) США завершило проверку безопасности организации полетов ракет частной аэрокосмической компании Blue Origin, сообщает Blomberg.

Согласно данным агентства, в ходе расследования специалисты не обнаружили каких-либо проблем, связанных с безопасностью.

Напомним, проверка была инициирована после того, как в октябре этого года в ФАУ поступила жалоба на качество производимых компанией ракет. Соответствующее письмо подписали более 20 бывших и нынешних сотрудников Blue Origin, утверждающих, что руководство компании ставит скорость разработки и сборки ракет выше их характеристик, затрагивающих безопасность полетов (lenta. ru)