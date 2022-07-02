Власти Греции после двух с половиной месяцев ареста освободили танкер «Лана», который ранее плавал под флагом России, а затем сменил название и владельца. Сейчас он направляется в порт Пирей, сообщил греческий телеканал ERT.
Танкер, перевозивший иранскую нефть, находился под арестом с середины апреля. Он оставался на якоре около порта Каристос на острове Эвбея из-за механической поломки.
По решению суда, иранская нефть была арестована в пользу США и уже перегружена для отправки в Америку. В Иране назвали ситуацию «ярким примером международного пиратства» и в ответ захватили два греческих танкера в Персидском заливе.
Ранее сообщалось, что США остановили нефтяной танкер, направлявшийся из РФ в Новый Орлеан в штате Луизиана. Судно принадлежит греческой фирме, а зафрахтовала его швейцарско-голландская компания-нефтетрейдер (aif. ru)