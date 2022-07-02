Власти Греции после двух с половиной месяцев ареста освободили танкер «Лана», который ранее плавал под флагом России, а затем сменил название и владельца. Сейчас он направляется в порт Пирей, сообщил греческий телеканал ERT.

Танкер, перевозивший иранскую нефть, находился под арестом с середины апреля. Он оставался на якоре около порта Каристос на острове Эвбея из-за механической поломки.

По решению суда, иранская нефть была арестована в пользу США и уже перегружена для отправки в Америку. В Иране назвали ситуацию «ярким примером международного пиратства» и в ответ захватили два греческих танкера в Персидском заливе.

В середине июня судно все-таки освободили. Однако он опять не смог покинуть воды Греции. На этот раз из-за финансовых претензий буксирной компании, подавшей иск в суд на сумму более двух миллионов евро. Теперь же этот вопрос урегулирован. Более того, суд Халкиды постановил вернуть нефть, которую перевозила «Лана».

Ранее сообщалось, что США остановили нефтяной танкер, направлявшийся из РФ в Новый Орлеан в штате Луизиана. Судно принадлежит греческой фирме, а зафрахтовала его швейцарско-голландская компания-нефтетрейдер (aif. ru)