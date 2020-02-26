Власти Германии изучат решение суда разрешить эвтаназию

Решение Федерального конституционного суда Германии, усмотревшего в запрете на эвтаназию на коммерческой основе противоречие Основному закону, не осталось без внимания властей и представителей церкви. Так, Берлин намерен основательно изучить вердикт суда в Карлсруэ, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду, 26 февраля.

Представители церквей назвали вердикт «переломом в нашей культуре, направленной на одобрение и продвижение жизни». Церкви намерены бороться за то, чтобы содействие эвтаназии на коммерческой основе «не стало принятой нормой» в Германии, а также продолжать поддерживать людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, подчеркнули Маркс и Бедфорд-Штром.

Федеральный конституционный суд Германии установил, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека и включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни. Но судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии. (DW)