Стоившие почти 20 млрд евро газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», похоже, надолго превратятся в груду металлолома.

Самые протяженные в мире морские трубопроводы — каждый длиной больше 1,2 тысячи километров — получили повреждения, которые носят «беспрецедентный характер», заявила во вторник компания-оператор Nord Stream AG.

Накануне днем стало известно о резком — в 15 раз — падении давления газа в нитке «А» «Северного потока-2» — достроенного, но так и не запущенного проекта «Газпрома», павшего жертвой американских санкций. Морское управление Дании обнаружило утечку газа в водах рядом с островом Борнхольм и рекомендовало судам обходить опасный район.

Спустя несколько часов практически до нуля упало давление на обеих нитках «Северного потока-1», поставки по которому «Газпром» сначала кратно сократил, а затем и полностью остановил, отказавшись получать из ремонта турбину немецкого концерна Siemens.

Проблемы на втором «потоке» компания оператор объясняла наличием «дыры», которая, «вероятно, появилась» в трубах. Во вторник Nord Stream 2 констатировала: беспрецедентные разрушения произошли в один день сразу на трех нитках системы «Северный поток», и сроки их восстановления «оценить пока невозможно».

Власти Дании, начавшие расследование, практически уверены: речь идет о диверсии, рассказали Der Tagesspiegel источники, знакомые с ситуацией.

Представить, что это совпадение невозможно, подчеркивает один из них: даже одна «протечка» газопровода — редкость, а три сразу не оставляют сомнений, что это «нацеленная атака».

Осуществить ее можно лишь силами спецназа, например, водолазами, либо с участием подводной лодки. Кто именно стоит за атакой, следствие однозначно сказать не может: это могут быть как украинские спецслужбы, так и Россия, проводящая «операции под чужим флагом», говорит один из источников Der Tagesspiegel.

Ремонт, если рассматривать аналогичные случаи, может занять до нескольких лет, оценивает он, а это значит, что Европа гарантированно будет находиться всю зиму и большую часть 2023 года с дефицитом газа. (moscowtimes.ru)