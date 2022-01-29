Власти Австралии выделят $35 млн на защиту и восстановление среды обитания коал. Об этом в субботу, 29 января, сообщает СNN.
«Коалы — одни из самых любимых и узнаваемых символов Австралии как здесь, дома, так и во всем мире, и мы стремимся защищать их для будущих поколений. Деньги будут направлены на восстановление среды обитания коал, улучшения нашего понимания популяций коал, поддержки обучения обращению с коалами и ухода за ними, а также для усиления исследований последствий для здоровья коал», — приводит телеканал заявление офиса премьер-министра страны Скотта Моррисона.
Отмечается, что инвестиции будут поступать в течение последующих четырех лет.
По данным телеканала, с 2018 года около 30% австралийских коал погибло из-за лесных пожаров, засухи и других факторов. Кроме того, популяции коал угрожает распространение хламидиоза среди этих животных. Это венерическое заболевание может вызвать слепоту и кисты в репродуктивных путях животного, что может привести к бесплодию или даже смерти. Как отмечает CNN, сейчас ученые испытывают вакцины против хламидиоза для защиты животных.
После масштабных пожаров первая коала родилась только 27 мая 2020 года. Животное появилось на свет в парке рептилий, который находится в штате Новый Южный Уэльс. Малыш получил имя Эш, что в переводе значит «пепел» (iz.ru)