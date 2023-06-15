Австралия остановила строительство нового посольства России в непосредственной близости от здания парламента в Канберре. Закон был принят в четверг, 15 июня, обеими палатами парламента в течение трех часов после того, как премьер-министр Энтони Албаниз публично объявил о нем.

Причиной этого шага Албаниз назвал риски для национальной безопасности. По его словам, новый закон аннулирует аренду Россией участка земли на основании рекомендаций органов безопасности. «Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованный объект не станет официальным дипломатическим представительством», — заявил глава правительства, выступая перед журналистами.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы предотвратить появление российской дипмиссии в Австралии — по его словам, размещать здание посольства в непосредственной близости от парламента попросту не следует. Энтони Албаниз не ответил прямо на вопрос, есть ли опасения по поводу угроз безопасности в связи с посольством Китая, расположенным через дорогу от российского объекта, отмечает агентство AP.

Премьер-министр Австралии заявил также, что его правительство осуждает «незаконное и аморальное вторжение России в Украину».

Ожидается, что принятый закон вступит в силу в этот же день, когда его утвердит генерал-губернатор Дэвид Херли. (DW)