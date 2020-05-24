Власти Афганистана и «Талибан» объявили о перемирии

Власти Афганистана и движение «Талибан» объявили о перемирии на время праздника, знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Анадолу.

Представители талибов сообщили, что режим прекращения огня будет действовать 3 дня и введен с целью беспрепятственного и безопасного передвижения населения в праздничные дни.

Вместе с тем, в движении «Талибан» предупредили, что оставляют за собой право отвечать на любые операции правительственных сил.

Талибы пообещали, что в период перемирия не будут покидать подконтрольные движению районы Афганистана.

В администрации афганского президента Ашрафа Гани приветствовали перемирие с талибами.

Президент Гани оставил сообщение в соцсетях, согласно которому правительственным силам приказано не проводить операции против талибов в дни праздника Рамазан.