Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили трехстороннюю встречу 11 января

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин проинформировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года.

Было подчёркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокирование хозяйственных и транспортных связей. С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении.

Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе, в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов.

Отдельно были затронуты некоторые аспекты формирования Российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание было уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие.

Также было условлено о поддержании регулярного диалога на различных уровнях.