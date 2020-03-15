Вирус вирусом, но выборы должны состояться в срок

Избирательные участки открылись утром воскресенья во всех 35 тыс. коммун Франции — в стране, несмотря на эпидемию коронавируса, стартовал первый тур муниципальных выборов. В этом году голосование проходит в чрезвычайно сложной ситуации из-за угрозы распространения опасного заболевания.

МВД страны приложило максимальные усилия к тому, чтобы обезопасить голосование для 47,7 млн французов и еще 330 тыс. граждан стран ЕС, проживающих на французской территории и имеющих право голосовать на местных выборах. На выборах в первом туре баллотируются 902 тыс. кандидатов. (ТАСС)

| 2020-03-15T14:09:01+00:00 15 марта 2020, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss