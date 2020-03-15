Вирус вирусом, но выборы должны состояться в срок

Избирательные участки открылись утром воскресенья во всех 35 тыс. коммун Франции — в стране, несмотря на эпидемию коронавируса, стартовал первый тур муниципальных выборов. В этом году голосование проходит в чрезвычайно сложной ситуации из-за угрозы распространения опасного заболевания.

МВД страны приложило максимальные усилия к тому, чтобы обезопасить голосование для 47,7 млн французов и еще 330 тыс. граждан стран ЕС, проживающих на французской территории и имеющих право голосовать на местных выборах. На выборах в первом туре баллотируются 902 тыс. кандидатов. (ТАСС)