Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью российскому агентству ТАСС заявила об угрозе «большой войны в Европе» – в связи с обострением ситуации вокруг Украины – и объяснила позицию Соединённых Штатов по вопросу переговоров с Россией о так называемых гарантиях безопасности.

По словам Нуланд, Вашингтону и Москве «пришло время вернуться за стол переговоров и работать над контролем над вооружениями, над сокращением военных рисков, совершенствовать и дошлифовывать имеющуюся систему под реалии XXI века, а не выбрасывать её в окошко и, безусловно, не иметь большую войну в Европе».

Заместитель госсекретаря прокомментировала также опасения России по поводу того, что расширение НАТО якобы нарушает принцип «неделимости безопасности». По её словам, это Россия угрожает неделимости безопасности, поскольку она «вторглась в Грузию, держит войска в Молдове вопреки воле правительства этой страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс».

По словам Нуланд, российский народ «заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения» и ему не нужна «большая война». «Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов», – дважды за интервью повторила Нуланд.

Заместитель госсекретаря также заявила, что в США почти уверены, что именно Россия устроила утечку в испанскую газету El País конфиденциальных ответов Вашингтона и его союзников на российские требования так называемых гарантий безопасности. «Пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации», – сказала она. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это утверждение «конспирологией».