Минул год с начала боевых действий в Товузском районе, которые можно считать предтечей 44-дневней Отечественной войны и освобождения части оккупированных территорий. Это также годовщина героической гибели 12-ти военнослужащих Азербайджанской армии во главе с генералом Поладом Гашимовым. Чувства в эти дни довольно смешанные, порою даже противоречивые…

Безусловно, 2020 год можно считать для Азербайджана и истории нашего народа знаменательным. Армия и 3 тысячи шехидов смыли позор и клеймо поражения, которые нам пришлось нести около 30-ти лет. На полях сражений мы добились самой большой победы за последнее столетие. Лютый враг изгнан с большей части исконно азербайджанских земель. Но завершён ли процесс восстановления территориальной целостности страны? Не с теоретической, а с практической точки зрения? Упокоились ли души шехидов, павших в первой Карабахской войне в боях за Агдере и Ходжавенд, 613-ти невинных жертв Ходжалинской резни, если по этой земле и ныне ступает сапог вражеского солдата, но не может ступить нога ни одного азербайджанца? Если в Ханкенди по-прежнему реет флаг непризнанной структуры, а разбитая несколько месяцев назад армия проводит военный парад?

Никто не спорит, оптимизм всегда лучше пессимизма, придаёт сил, энергии, вдохновляет человека настойчиво идти к новым целям и новым высотам. Но любой оптимизм, не подкреплённый здравым смыслом и реализмом, ничто иное как безрассудство и самообман. Со дня окончания войны минуло более 8-ми месяцев. Видел ли или слышал ли кто-то армянина, который признал бы Карабах азербайджанским? Нет, абсолютно. Такого не было и нет. В умах армян того самого перелома, который мы рьяно хотим навязать сами себе, не произошло. Они по-прежнему грезят «Арцахом». Да и обстрелы Агдама, Шуши, а сегодня и Нахчывана – не доказательство ли того, что вопрос пока не нашёл своего окончательного решения? И, да, как теперь быть Азербайджану? Там ведь дислоцируются российские войска, которые не то, что не препятствуют эскалации, а даже не удосуживаются как-то прокомментировать очередной инцидент. Более того, эта самая группировка, призванная осуществлять миротворчество, доселе творила там лишь провокации. Как иначе назвать действия российских военных, которые попросту закрывают глаза на передвижение по подконтрольному им Лачинскому коридору лиц, которым въезд в Карабах должен быть заказан? А как завтра будет функционировать Зангезурский коридор? Ведь безопасность и этой транспортной артерии будут обеспечивать именно ВС России. А как показывает практика, ни о какой безопасности там, где дислоцируются русские, и речи быть не может.

Подытоживая. «Железный кулак», которым раздавили армянскую гидру, правда не до конца, должен всегда быть наготове. 30 лет переговорного процесса, который так и не привёл ни к чему путному, послужил нам хорошим уроком. Разговаривать с армянами можно только с позиции силы. Только получив хорошего леща они могут образумиться и с них может слететь спесь «самых древних аборигенов», обнажив их истинную сущность. Есть хорошая азербайджанская пословица: «Молитвой свинью с пшеничного поля не выгнать». Она вполне уместна на предмет оценки будущего развития событий вокруг Ханкенди, Агдере, Ходжавенда, Ходжалы…

P.S. К сожалению, годовщина героической гибели наших военнослужащих в Товузском районе не получила на ТВ каналах того внимания, которого заслуживала. Нет, мы вовсе не призываем устраивать общественный плач на всю страну. Но нужно наконец понять одно: ничто и никто не сможет восполнить матери или отцу потерю сына. Их горе безгранично. Подари мы им весь мир и ещё пару таких миров в придачу, — они не задумываясь отдали бы всё это, лишь бы ещё раз обнять своё чадо, вдохнуть его аромат. Всего лишь раз! И празднуя победу, гордясь этой победой, нужно отдавать должное памяти шехидов, и дань уважения их близким и родным.