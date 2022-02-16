Власти Вьетнама согласились открыть границы для международных туристов с 15 марта.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Сообщается, что Министерство культуры, спорта и туризма, Минздрав, МИД и Министерство транспорта Вьетнама выступили с предложением возобновить политику одностороннего безвизового режима для 13 стран и двустороннего безвизового режима для 88 стран и регионов, как это было до пандемии. Предложение было одобрено заместителем премьер-министра Вьетнама с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности, связанных с COVID-19.

Туристы, въезжающие во Вьетнам, должны будут предъявить свидетельство о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании. Кроме того, им необходимо будет пройти ПЦР-тестирование.

Днем ранее Ханой официально снял ограничения на международные перелеты, введенные из-за COVID-19.