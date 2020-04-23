Вьетнам избежал эпидемии

Власти Вьетнама в среду ослабили жесткий карантин, действовавший с 1 апреля в крупнейших городах и провинциях для предотвращения распространения коронавируса.

Меры строгой социальной изоляции позволили 95-миллионному государству, граничащему с Китаем, избежать эпидемии: общее число зараженных составило менее 300 человек при нулевой смертности. Вьетнам, не располагающий средствами для массового тестирования, выбрал малобюджетную модель борьбы с COVID-19, делающую ставку на изоляцию очагов заражения и активную профилактику.

И эта модель доказала свою эффективность.