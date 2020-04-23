Вьетнам избежал эпидемии

Власти Вьетнама в среду ослабили жесткий карантин, действовавший с 1 апреля в крупнейших городах и провинциях для предотвращения распространения коронавируса.

Меры строгой социальной изоляции позволили 95-миллионному государству, граничащему с Китаем, избежать эпидемии: общее число зараженных составило менее 300 человек при нулевой смертности. Вьетнам, не располагающий средствами для массового тестирования, выбрал малобюджетную модель борьбы с COVID-19, делающую ставку на изоляцию очагов заражения и активную профилактику.

И эта модель доказала свою эффективность.

| 2020-04-23T00:25:33+00:00 23 апреля 2020, 04:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss